Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger am Sonntag mit seinem BMW in der Gingener Brunnenstraße in Richtung Brückenstraße. In einer Kurve war er wohl zu schnell und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein 47-Jähriger kam mit seinem Bus entgegen. Beide Fahrzeuglenker versuchten noch nach rechts auszuweichen. Das misslang und der BMW stieß mit dem Bus zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des BMW leicht.

Hoher Sachschaden von run 28.000 Euro