Kurz vor 9.30 Uhr am Donnerstag klingelte ein Unbekannter laut Bericht der Polizei mehrfach an einer Haustür in der Theodor-Heuss-Straße in Gerstetten. Ein Bewohner begab sich zur Haustür und entdeckte den Unbekannten schon im Flur.

Einbrüche im Kreis Göppingen Auf frischer Tat ertappt Uhingen / Geislingen

Einbruch in Gerstetten: Polizei ermittelt

Als die beiden sich erblickten, ging der Unbekannte wortlos. Die Polizei fahndete nach dem mutmaßlichen Einbrecher, konnte ihn aber nicht finden. Wie der Mann in das Haus gelangte, ist nicht bekannt. Entwendet hat er wohl nichts.

So wird der Mann beschrieben

etwa 50 Jahre alt

graue Haare

schlank

mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet

Der Polizeiposten Herbrechtingen, Telefon (07324) 91 90 14, hat die Ermittlungen aufgenommen.