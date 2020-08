Im Geislinger Stadtbezirk Eybach haben am Freitagabend Wespen in einem Stromkasten Probleme verursacht: Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei, nachdem mehrere Passanten von den aggressiven Tieren gestochen worden waren, die sich im Stromverteilerkasten in der Roggentalstraße niedergelassen hatten.

Wespen in Geislingen-Eybach: Polizei benachrichtigt Stromanbieter