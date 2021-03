Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen Porsche beschädigt, der in der Bahnhofstraße in Geislingen stand. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Laut Polizei war die Besitzerin des Porsches zwischen 10.45 und 11.20 Uhr dort einkaufen und stellte ihr Fahrzeug auf dem oberen Parkdeck ab. Als sie zurückkam, entdeckte sie eine Delle und einen Kratzer auf dem Porsche. Die Schäden stammen möglicherweise von einem Einkaufswagen. Die Polizei ermittelt.