Am Montag 12.30 Uhr sah der Mann zwei größere freilaufende Hunde am Waldrand, heißt es im Bericht der Polizei. Der 60-Jährige suchte nach der Hundebesitzerin. Die befand sich in größerer Entfernung hinter den beiden Hunden und hatte noch zehn bis 15 weitere Hunde bei sich.

Hunde umzingeln Mann bei Weiler (Geislingen)

Als die Hunde den Mann erblickten, rannten sie zu ihm hin und umstellten ihn. Auf die 59-jährige Hundehalterin reagierten sie nicht mehr. Die Hunde versuchten dem Polizeibericht zufolge auch, den Mann zu attackieren.

Der 60-Jährige konnte die Hunde größtenteils abwehren. Dennoch verletzte ihn ein Hund leicht. Das Polizeirevier Geislingen hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 59-Jährige aufgenommen.