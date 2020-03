Am Montag stoppte die Polizei in Geislingen einen Rollerfahrer, der mit ungültigem Kennzeichen fuhr. Gegen 7.45 Uhr war der 17-Jährige in der Überkinger Straße unterwegs, heißt es in einer Mitteilung.

Roller in Geislingen gestoppt

An seinem Honda-Roller war noch das grüne Versicherungskennzeichen angebracht, das nur bis Ende Februar Gültigkeit hatte.

Der 17-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen und durfte nicht mehr weiterfahren.