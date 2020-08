Ein 41-jähriger Ford-Fahrer und eine 26-jährige VW-Fahrerin sind am Montag gegen 19.45 Uhr an der Kreuzung B10/Rorgensteig in Geislingen zusammengestoßen. Beide Beteiligten behaupten laut Polizei, ihre Ampel habe Grün gezeigt.

Unfall an B10-Kreuzung in Geislingen: 7500 Euro Sachschaden

Die Polizei sucht nun Zeugen unter Telefon (07331) 93 27-0, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Schaden von rund 7500 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.