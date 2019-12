Ein 36-Jähriger hatte sein Auto am Samstagmittag gegen 12 Uhr in der Olgastraße in Geislingen abgestellt, wie die Polizei auf Nachfrage der GZ mitteilte. Der Mann ging weg, ohne das Fahrzeug abzuschließen.

Mann in Geislingen hält Dieb fest, bis Polizei kommt

Kurze Zeit später kehrte der 36-Jährige zu seinem Pkw zurück und entdeckte dort im Fahrerbereich einen Mann, der offenbar nach Wertsachen suchte. Der 45-Jährige wollte flüchten, wurde aber von dem Autobesitzer eingeholt. Dieser hielt den Dieb so lange fest, bis die Polizei kam und den 45-Jährigen festnahm. Der Mann wird angezeigt.

Der Besitzer des Autos hat in einer Geislinger Facebook-Gruppe von seiner Erfahrung berichtet und zur Vorsicht aufgerufen. Viele User kommentieren den Beitrag und zollen dem Betroffenen ihren Respekt für seinen Einsatz, mit dem er die Flucht des Diebs verhinderte.