Am Mittwoch hat ein Unbekannter in der Eybacher Straße in Geislingen Scheiben eines Schaukastens zertrümmert. Gegen 17.30 Uhr schlug die Person mehrfach gegen eine Scheibe eines Schaukastens bis das Glas zu Bruch ging, wie die Polizei berichtet. Danach verschwand der Unbekannte. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei geraume Zeit später.

So wird der Täter beschrieben

etwa 15 Jahre alt

etwa 175cm groß

kurzes schwarzes Haar

bekleidet mit dunkelblauer Jacke

hatte einen Turnbeutel mit Aufschrift Nike dabei.

Das Polizeirevier Geislingen, Telefon (07331) 932 70, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten.