Am Donnerstag hatte die Polizei im Bereich Geislingen Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. In den Nachmittags- und Abendstunden überwachte die Geislinger Polizei die Einhaltung der Vorschriften der Corona-Verordnung in ihrem Zuständigkeitsgebiet, mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Polizei war laut Bericht mobil unterwegs, hatte aber auch Kontrollstellen eingerichtet.

Polizeikontrolle in Geislingen: Ausgangssperre missachtet

Die Beamten zeigten sechs Personen an, weil sie trotz der bestehenden Ausgangsbeschränkung nach 20 Uhr mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren. Zwei weitere Autofahrer sowie ein Fußgänger wurden deshalb mündlich verwarnt. Darüber stellten die Beamten an zwei Fahrzeugen fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war, weil die Besitzer der Autos Änderungen an der Bereifung vorgenommen hatten.

In Gruppen ohne Maske und Abstand

Außerdem traf die Polizei bei ihren Kontrollen auf Personen, die in insgesamt elf Gruppen unterwegs waren und entweder keine Maske trugen, keinen Abstand hielten oder sich mit zu vielen Personen aufhielten. Die meisten von ihnen zeigten sich nach den Gesprächen mit der Polizei einsichtig und verließen die Örtlichkeit.

Gegen 16.45 Uhr stellte die Polizei eine Gruppe von Jugendlichen in der Paulinenstraße in Geislingen fest. Einer von ihnen wollte flüchten, wurde von der Polizei aber schnell gefasst. Auf der Flucht hatte er einen Autoschlüssel verloren, die Polizei stellte diesen sicher. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Jugendliche mit eine Fahrzeug gefahren sein, obwohl er keinen Führerschein besitzt; die Polizei ermittelt.

17-Jähriger muss nach Kontrolle in Klinik

Der 17-Jährige zeigte sich mit den Maßnahmen nicht einverstanden und wehrte sich, weshalb er mit auf die Dienststelle musste. Danach kam er laut Polizeibericht in eine Klinik. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilte, geriet der junge Mann während der polizeilichen Maßnahmen in einen psychischen Ausnahmezustand, was eine ärztliche Behandlung erforderte.

Trotz Ermahnung gegen Corona-Regeln verstoßen: Elf Anzeigen

Insgesamt wurden elf Menschen angezeigt, weil sie sich trotz Ermahnung nicht an die Vorschriften hielten. Der Großteil der Bürger halte sich jedoch an die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos, teilt die Polizei mit.

