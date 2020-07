Am Samstag stellte ein 15-Jähriger seinen Roller gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Südmährerstraße ab. Am nächsten Mittag war das Zweirad verschwunden. Ein Unbekannter muss es geklaut haben. Die Polizei aus Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

"Taiwan Golden Bee". An dem Fahrzeug war das schwarze Versicherungskennzeichen "512 UYC" montiert.