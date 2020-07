Rund 6000 Euro Schaden richtete von Montag auf Dienstag in Geislingen ein Unbekannter an, in dem er ein Auto demolierte.

Unbekannter demoliert Auto in Geislingen

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag stand in der Karlstraße ein Renault. Der Täter zerstach alle vier Reifen, brach die Antenne ab und zerkratzte den Pkw ringsum.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon-Nummer (07331) 932 70.