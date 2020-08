Ein Mann war am Dienstag in Geislingen unerlaubt mit einem Roller unterwegs, bis die Polizei ihn stoppte. Kurz vor 19 Uhr fuhr der 27-Jährige laut Polizeibericht die Gabelsberger Straße entlang. Dort hielt ihn eine Polizeistreife zur Kontrolle an.

27-Jähriger nach Polizei-Kontrolle in Geislingen angezeigt

Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte, den er für den Motorroller benötigt hätte. Damit war die Fahrt zu Ende, der 27-Jährige wird angezeigt.