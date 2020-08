Passanten fiel am Dienstag gegen 11.30 Uhr in Geislingen ein Fiat auf, der die Hansengasse blockierte. Das Fahrzeug hatte sich laut Polizei selbstständig gemacht, weil dessen 48 Jahre alte Fahrerin offenbar vergessen hatte, ihr Auto zu sichern, damit es nicht wegrollt.

Das taten dann aber Zeugen, die Hölzer an die Räder legten. Ein Abschlepper rückte an und brachte den Fiat an eine sichere Stelle. Dort konnte die Frau ihr Auto wieder in Empfang nehmen.