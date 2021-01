Die Polizei hat am Donnerstag in Geislingen eine unerlaubte Fahrt beendet.

Kontrolle: Polizei stoppt 54-Jährigen in Geislingen

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 3 Uhr in der Heidenheimer Straße den Verkehr, wie die Polizei berichtet. Die Beamten hielten einen Ford an, an dessen Steuer ein 54-Jähriger saß. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keinen Führerschein. Das bringt ihm nun eine Strafanzeige ein.