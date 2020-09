Gegen 9 Uhr war am Montag ein Motorradfahrer zwischen Schalkstetten und Weiler unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte auf die Fahrbahn. Das Fahrzeug rutschte samt Fahrer auf der Straße weiter und landete im Graben. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

3000 Euro Sachschaden am Motorrad