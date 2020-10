Ein Unbekannter ist geflüchtet, nachdem er am Sonntag gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz beim Geiselstein in Geislingen einen Unfall verursachte. Laut Polizei war eine Mercedes-Besitzerin in der Nähe, die einen Knall hörte und dann sah, dass ihr abgestellter Wagen am Heck beschädigt war.

Mann flüchtet nach Unfall in Geislingen: Zeugin schrie ihm hinterher

Die Frau habe dem wegfahrenden Autofahrer hinterhergeschrien und gewunken, doch der Mann fuhr weiter Richtung alte Türkheimer Steige. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.