Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Geislingen einen Jungen angefahren, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Gegen 16.45 Uhr fuhr die 47-Jährige in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Bahnhofstraße.

Autofahrerin übersieht jungen Radfahrer

Im Einmündungsbereich wollte die Frau mit ihrem Opel rechts abbiegen, berichtet die Polizei. Dabei übersah sie den elfjährigen Radfahrer, der in der Bahnhofstraße unterwegs war und die Kaiser-Wilhelm-Straße überqueren wollte.

Unfall in Geislingen: Junge leicht verletzt

Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Junge leichte Verletzungen erlitt. Gestürzt war er laut Polizei nicht. Die Frau, die von Ersthelfern unterstützt wurde, brachte ihn in eine Klinik. Auf dem Weg dorthin informierte der Verletzte seine Eltern. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden am Auto rund 500 Euro.