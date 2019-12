Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der GEISLNGER ZEITUNG den Schaden an der Holzhütte fest, die vor dem GZ-Gebäude stand. Jemand hatte ein Loch in den Seiteneingang gebrochen. In der Hütte waren am Weihnachtsmarkt-Wochenende Lose für die GZ-Weihnachtsaktion verkauft worden. Offenbar hatte die unbekannte Person versucht, die Hütte mit Werkzeug aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Wertgegenstände mehr in dem Häuschen.

Versuchter Einbruch: Hütte auf dem Weihnachtsmarkt beschädigt

Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete unerkannt und ohne Beute. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Einbrüche oder Einbruchversuche gab es auf dem Geislinger Weihnachtsmarkt laut Polizei nicht.

Insgesamt habe es bis auf einen medizinischen Einsatz am Sonntag, der offenbar recht glimpflich verlief, keine Vorkommnisse gegeben. Dies berichtet der Leiter des Ordnungsamts in Geislingen, Philipp Theiner, auf Nachfrage der GZ.

In den Nächten auf Samstag und Sonntag seien im Auftrag der Stadt Security auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände unterwegs – ein Routine-Vorgehen, das es laut Theiner auch bei anderen Veranstaltungen wie dem Geislinger Hock gibt.