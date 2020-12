Die Polizei entdeckte am Dienstag in Geislingen eine illegale Hanfplantage.

Die Beamten standen am Vormittag mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnungstür eines 37-Jährigen, berichtet die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich der Verdacht ergeben, dass der Mann mit Drogen handeln könnte.

Polizei durchsucht Wohnung in Geislingen: Hanfplantage, weitere Drogen und mutmaßliches Dealergeld

Bereits im Treppenhaus roch es stark nach Marihuana. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten professionell eingerichtete Hanfplantage mit etwa 50 Hanfpflanzen. Zudem beschlagnahmte die Polizei 80 Gramm Kokain, 30 Gramm Marihuana und Haschisch sowie etwa 11.500 Euro vermeintliches Dealergeld.

Der 37-Jährige verhielt sich zunächst ruhig, im Laufe der Durchsuchung wurde er dann zunehmen aggressiv gegenüber den Polizisten und attackierte einen davon, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Nach einer ärztlichen Behandlung kam er auf ein Polizeirevier. Die Ermittlungen dauern an.