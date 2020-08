Unbekannte erbeuteten am Donnerstag bei einem Einbruch in Geislingen Zigaretten und Geld, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. Laut Mitteilung der Polizei waren die Täter gegen 1.30 Uhr an einem Gebäude in der Stuttgarter Straße am Werk.

Einbruch in Geislingen: Mit Steinbrocken Loch in Scheibe geschlagen

Dort versuchten sie zunächst, eine Tür aufzuhebeln. Als das nicht gelang, holten sie einen etwa 15 Kilogramm schweren Stein, mit dem sie eine Scheibe einwarfen. Durch das Loch gelangten die Täter ins Haus.

Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittlungen führt die Polizei aus Geislingen. Sie bittet unter der Telefonnummer (07331) 932 70 um Zeugenhinweise.

Weiterer Einbruch in Stuttgarter Straße

In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte in ein weiteres Geschäft in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Dort scheiterten sie, hinterließen aber einen Schaden von rund 1000 Euro.