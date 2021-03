Eine Frau in Geislingen bekam eine Anzeige, weil sie illegal Müll entsorgt hatte.

Gegen 15 Uhr sahen Zeugen, wie aus einem Fenster an einem Gebäude in der Glockengasse Abfälle achtlos auf die Straße geworfen wurden. Sie informierten die Polizei, wie diese in einer Pressemitteilung berichtet.

Vor Ort stellten die Beamten die Mülltüte mit Unrat fest. Als Verursacherin wurde eine 23-Jährige ermittelt. Auf die Ordnungswidrigkeit, die die Polizei anzeigte, folgt ein Bußgeld.