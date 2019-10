Der 39-Jährige war am Donnerstag gegen 13.15 Uhr an einer Fassade in der Stuttgarter Straße in Geislingen mit Maurerarbeiten beschäftigt, als er seine Tätigkeit unterbrechen musste. Polizisten, die Streife fuhren, erklärten dem Mann, dass solche Arbeiten Sonn- und Feiertags nicht erlaubt sind. Der 39-Jährige musste die Arbeit einstellen.