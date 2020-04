Eine Polizeistrafe stoppte in der Nacht auf Montag gegen 0.45 Uhr den BMW eines 21-Jährigen in der Stuttgarter Straße in Geislingen. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Ein Test bestätigte dies. Im Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen.