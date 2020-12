Ein Autofahrer, der in einen Sekundenschlaf gefallen war, verursachte am Mittwoch einen Unfall in Geislingen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige kurz eingeschlafen, als er gegen 21.30 Uhr mit einem Mercedes in der Überkinger Straße unterwegs war. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ein Lastwagen parkte.

Unfall in Geislingen: Auto kracht in Lastwagen – 10.000 Euro Sachschaden

Durch den Zusammenstoß erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.