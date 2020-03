Ein Einbrecher hat in Geislingen einen Sachschaden von etwa 5000 Euro hinterlassen. Der Unbekannte machte sich dem Polizeibericht zufolge zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an einem Gebäude in der Schloßgasse zu schaffen. Er schlug ein Fenster ein und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Dort brach der Täter sieben Türen auf und durchsuchte in Büros; er fand Geld, Mobiltelefone und einen Tresor.

Einbruch in Geislingen: Täter flüchtet mit Beute

Auf die Anfrage der GZ, ob es sich bei dem Gebäude um das Rathaus in Geislingen handele, gab es von der Stadtverwaltung keine Auskunft.

Dr Einbrecher flüchtete mit der Beute unerkannt. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Zeugenhinweise unter der Telefon-Nummer (07331) 932 70 entgegen.