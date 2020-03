Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag in ein Haus am Rorgensteig in Geislingen eingebrochen. Laut Polizei hatte er die Scheibe einer Glastüre eingeschlagen. Er durchsuchte die Räume, brach Türen auf und fand in zwei Büros Geld. Außerdem entdeckte der Einbrecher einen Tresor, den passenden Schlüssel und stahl aus dem Wertschrank Geld. Er verschwand mit seiner Beute. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Geislingen zu wenden, Telefon (07331) 93 270).