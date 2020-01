Ein 49-Jähriger aus Geislingen soll für zwei Leergut-Diebstähle am Samstag und Montag in Geislingen verantwortlich sein. Dem Polizeibericht zufolge ging der Mann in den Nachtstunden auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Heidenheimer Straße. Dort entwendete der Dieb mehrere hundert Pfandflaschen. Es liegt nahe, dass es sich um den Gebauer’s Edeka handelt, die Anfrage der GZ diesbezüglich wurde von Seiten der Marktleitung jedoch bisher nicht beantwortet.

Polizei nimmt Dieb in Geislingen fest

Ermittlungen der Polizei und der Verantwortlichen des Einkaufsmarktes führten zu dem 49-Jährigen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei nahm den Dieb am Montag in einer Wohnung in Geislingen fest. Auf dem Balkon der Wohnung fanden die Ermittler Hunderte Pfandflaschen.

Gegen den 49-Jährigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Der Mann konnte die dort geforderte Geldstrafe nicht bezahlen, Polizeibeamte brachten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.