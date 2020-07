Ein Dieb hat am Donnerstag durch eine geöffnete Scheibe eines Autos in Geislingen Taschen gestohlen.

Polizei in Geislingen: Dieb erbeutet Bargeld aus Auto

Der VW parkte laut Bericht der Polizei zwischen 12 und 13 Uhr in der Industriestraße. Auf der Beifahrerseite befanden sich zwei Taschen. Die schnappte sich der Unbekannte und verschwand. Eine Tasche konnte in näherer Umgebung wieder aufgefunden werden. Die zweite Tasche, in der sich Bargeld befand, blieb verschwunden.