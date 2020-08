Die Polizei hat am Donnerstagabend in Geislingen eine Party aufgelöst, weil Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Bei einer Kontrolle auf dem Gelände des Helfenstein-Gymnasiums in der Kaiser-Wilhelm-Straße stellten die Beamten gegen 18 Uhr eine größere Ansammlung von jungen Leuten fest, berichtet die Polizei. Die jungen Frauen und Männer feierten eine Abschlussparty. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der GZ mitteilt, handelte es sich vom Alter her eher um Studenten als um Schüler: „Es wurden aber keine Personalien aufgenommen.“

Polizei löst Party mit mehr als 20 Personen in Geislingen auf

Da sich entgegen der Auflagen für den Infektionsschutz mehr als 20 Personen versammelt hatten, schritten die Beamten ein. Es waren etwa 26 Partygäste vor Ort gewesen, berichtet der Polizeisprecher; weitere Personen waren auf dem Weg. Die Polizisten erklärte den Teilnehmern der Feier die Rechtslage, woraufhin diese sich einsichtig zeigten und den Platz in Kleingruppen verließen. Daher hatte die Zusammenkunft keine Strafen wie etwa Bußgelder zur Folge.