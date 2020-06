Ein 39 Jahre alter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte an der Tälesbahnstraße in Geislingen randaliert, sodass die Polizei anrücken musste. Der Wirt rief gegen 2 Uhr morgens die Polizeibeamten zur Hilfe, nachdem er erhebliche Probleme mit dem alkoholisierten Gast hatte.

Polizei in Geislingen: Betrunkener beleidigt Beamte

Der Mann ignorierte sowohl den Hausverweis durch den Wirt als auch sämtliches gutes Zureden seitens der Polizeibeamten. Der 39-Jährige ließ seinen Aggressionen freien Lauf, steht in der Pressemitteilung der Polizei, beleidigte die Beamten und wehrte sich aktiv gegen seine Ingewahrsamnahme. Letztendlich wurde der Randalierer auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung im Polizeirevier untergebracht.

Gegen den Mann wurden mehren Strafanzeigen erstattet.