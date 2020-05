Ein betrunkener 28-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Samstag in Schlangenlinien auf der Straße zwischen Geislingen und Eybach unterwegs. Die Polizei wurde gegen ­

2 Uhr auf den Audi aufmerksam, der immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. An einer Verkehrsinsel in Eybach kam es fast zu einem Unfall. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille; der Mann musste seinen Führerschein abgeben und erhielt eine Anzeige.