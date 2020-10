Ein 33-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstag um 7 Uhr beim Abbiegen von der Springstraße in die Rheinlandstraße in Geislingen einen Renault beschädigt und offenbar nichts vom Unfall bemerkt. Laut Polizei befand sich links neben dem Lastwagen der Renault, dessen Fahrerin nach links in die Springstraße wollte. Als der Lastwagen abbog, riss er den Außenspiegel des Renault ab und zerstörte eine Scheibe auf der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Ermittlungen der Polizei führten zu dem Unfallverursacher.