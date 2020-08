Eine Trickdiebin hat am Montag eine 79-Jährige in der Saarstraße in Geislingen bestohlen. Laut Polizei hatte die Unbekannte die Seniorin gegen 9.45 Uhr angesprochen und abgelenkt, während sie der älteren Frau die Armbanduhr abnahm.

Die Diebin soll etwa um die 20 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß gewesen sein. Ihre dunklen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden. Sie trug helle Oberbekleidung. Zeugen sollen sich an die Polizei wenden, Telefon (07331) 93 27 0.