Ein Zeuge entdeckte den Reifenhaufen am Freitag an der Landesstraße 1230 bei Geislingen, heißt es im Polizeibericht. Wann genau die Reifen abgeladen wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass dies in den vergangenen Tagen geschehen ist.

Die zuständigen Forstdienststellen kümmern sich um die Entsorgung der Altreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben kann. Die Polizei Geislingen ist erreichbar unter der Telefonnummer (07331) 932 70.