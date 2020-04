Schwere Verletzungen zog sich am Mittwoch ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Eschenbach zu.

Laut Polizeiangaben war der 53-Jährige gegen 10.30 Uhr von Heiningen in Richtung Eschenbach unterwegs. Der Mann soll mehrere Fahrzeuge überholt und beim Einscheren die Kontrolle über seine Harley-Davidson verloren haben. Danach kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 5.000 Euro.