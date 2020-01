Zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr waren Unbekannte auf dem Friedhof in der Leonhardstraße in Eislingen unterwegs, wie die Polizei berichtet. Die Täter bespritzten eine Außenwand der Aussegnungshalle mit blauer Farbe.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Spuren wurden gesichert. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Täter.

Rohr an Sauerbrunnen in Eislingen ausgerissen

Einen weiteren Fall von Vandalismus in Eislingen gab es jüngst am Sauerbrunnen, an dem ein Rohr ausgerissen wurde.