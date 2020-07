In der Nacht zum Dienstag brach ein Unbekannter in eine Gaststätte in Eislingen ein. Der Täter brach an dem Gebäude in der Eislinger Innenstadt eine Glastür auf und stieg ein. Im Inneren knackte er einen Automaten und stahl das Geld. Die Polizei (Tel. 07161/8510) hat die Spuren gesichert und ermittelt jetzt gegen den Einbrecher. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Bereits am Sonntag war ein Unbekannter in eine Eislinger Gaststätte eingebrochen, um einen Automaten zu knacken.