Eine Frau und ein Kind sind am Montag gegen 15.45 Uhr bei einem Autounfall in Eislingen verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr ein Senior mit einem Mitsubishi gegen 15.45 Uhr von einem Grundstück in die Scheerstraße ein. Dabei übersah er eine Fiat-Fahrerin, die auf der bevorrechtigten Scheerstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Rettungsdienst musste die 18-jährige Fiat-Fahrerin und ein Kind, das bei ihr im Auto saß, in ein Krankenhaus einliefern. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 8.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.