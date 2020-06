Am Montag bestahl ein Unbekannter in Eislingen einen Mann beim Ausladen. Gegen 12.30 Uhr war das Opfer damit beschäftigt, in der Albstraße seine Einkäufe aus dem Auto ins Haus zu bringen. Auf dem Weg zurück sah er einen Dieb, der etwas aus seinem Auto genommen hatte. Er sprach ihn an, worauf er geflüchtet sei, sagte der Mann später der Polizei.

Polizei in Eislingen ermittelt