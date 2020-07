Bei einem Auffahrunfall in der Eislinger Daimlerstraße erlitten am Sonntag drei Personen. Ein 22-jähriger VW-Fahrer war gegen 22 Uhr mit seiner gleichaltrigen Freundin auf der Westtangente in Richtung Eislingen unterwegs, als er vor einer Ampel in der Daimlerstraße stark abbremsen musste. Ein darauffolgender 20-jähriger Opel-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhrauf den VW.