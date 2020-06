Zwei Unbekannte haben am Donnerstag Beute in Ebersbach gemacht. Gegen 22.45 Uhr betraten die beiden maskiert eine Bank in der Bahnhofstraße. Sie machten sich an einem Münzautomaten zu schaffen und brachen diesen auf.

Das Münzgeld steckten sie in eine mitgebrachte lilafarbene Kunststofftasche und schleppten es nach draußen. Eine Person trug eine grüne, die andere eine blaue Kapuzenjacke. Hinweise: Telefon (07163) 10030.