Gegen 15 Uhr war eine Autofahrerin in Ebersbach in der Leintelstraße unterwegs. Die 38-Jährige musste dort verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte der nachfolgende 17-Jährige zu spät und fuhr auf den Ford auf. Er und seine 16-jährige Sozia erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden an den Fahrzeugen etwa 4.000 Euro.