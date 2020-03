Drei Jungs sollen am Donnerstagmorgen in Donzdorf mit Pistolen auf einen älteren Schüler gezielt haben. Gegen 7.15 Uhr war ein Bus von Süßen in Richtung Donzdorf unterwegs. Ein Zeuge bemerkte laut Polizeibericht, dass drei Jungs mit Waffen hantierten und diese auf sich und im Speziellen auf einen 14-Jährigen gerichtet haben sollen. Dabei handelte es sich um Spielzeugpistolen aus Plastik; der Schüler war jedoch schockiert.

Schüler hatten Pistolen im Gebüsch versteckt

Der Zeuge stellte die Buben im Alter von 10 und 11 Jahren sofort zur Rede und informierte die Schule. Die Schulleitung rief die Polizei, woraufhin ein Gespräch mit den Verdächtigen stattfand. Die Jungs räumten ein, die Pistolen in einem Gebüsch außerhalb der Schule versteckt zu haben. Die Polizei stellte das Spielzeug sicher.

Die Eltern der Kinder wurden verständigt und holten die Kinder von der Schule ab. Auch die Mutter des 14-Jährigen wurde informiert.