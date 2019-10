Gegen 15.30 Uhr bemerkte der Besitzer eines grauen Mazda einen Schaden an seinem Wagen, wie die Polizei mitteilt. Das Auto war seit etwa 12 Uhr in der Seitzenbachstraße geparkt. In dieser Zeit muss ein anderer Wagen den Mazda gestreift haben.

Der Verursacher ist bislang nicht ermittelt. Hinweise an die Polizei unter 07181 85 10. Die Polizei fand bei der Spurensicherung weiße Lackspuren, weshalb sich ihre Suche auf weiß lackierte Fahrzeuge konzentriert.