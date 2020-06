Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eine Glastür bei einem Einbruch in Deggingen zerstört. Bereits Ende Mai war in dasselbe Gebäude in der Königstraße eingebrochen worden, wie die Polizei mitteilt.

Einbruch in Deggingen: Geld aus Kassette gestohlen

Durch die Beschädigung der Tür gelangten die Einbrecher ins Haus, in dem sie nach Brauchbarem suchten. Sie fanden in einer Kassette Geld und flüchteten damit. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und die Spuren gesichert. Zeugenhinweise an die Polizei per Telefon (07331) 932 70.