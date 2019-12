Nach Angaben der Polizei waren die Boxen aus Metall in einem Hof in der Jahnstraße in Deggingen gelagert. Anfang Oktober hatten Unbekannte vom selben Hof Gitterboxen gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in Deggingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat Erkenntnisse zu den gestohlenen Gitterboxen?

Hinweise unter der Telefon-Nr. (07331) 932 70 an die Polizei.