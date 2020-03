Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, einen Automaten in Böhmenkirch zu knacken. Der Täter machte sich an einem Automaten in der Straße Im Hart zu schaffen. Seine Hebelversuche waren jedoch vergebens: Der Automat hielt stand, die Waren blieben drin. Jetzt ermittelt die Polizei aus Böhmenkirch, Telefon (07331) 932 70. Der entstandene Sachschaden dürfte knapp 1000 Euro betragen.