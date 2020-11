Im Nachgang zu Halloween registrierte die Polizei in Böhmenkirch fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Randalierer sollen Zäune in der Ostlandstraße und zwei Objekte in der Klosterstraße beschädigt haben. An einem Kindergarten in der Kirchstraße sollen sie bemalte Schilder aus Holz beschädigt haben und im Talweg knickten sie das Ortsschild um.

Polizei: Sachschaden in Böhmenkirch im vierstelligen Bereich

Wie die Polizei weiter berichtet, haben die Ermittler bereits eine Spur: Nach ersten Erkenntnissen sollen alkoholisierte Jugendliche für die Sachbeschädigungen verantwortlich sein, die sie bereits am frühen Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr begangen haben. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen, vermutet die Polizei. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zeugen sollen sich melden unter Telefon (07331) 93 27 0.

Weitere Schäden in Halloween-Nacht verursacht