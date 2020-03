Ein 12-Jähriger soll für Sachbeschädigungen an der Grundschule in Bad Überkingen verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilt. Von Samstag auf Sonntag wurden an dem Gebäude in der Aufhauser Straße Wände beschmiert und eine Scheibe eingeworfen. Ermittlungen der Polizei führten jetzt zu einem 12-jährigen Verdächtigen. Das Kind soll im Verdacht stehen, auch bereits Anfang Februar das Gebäude beschmiert zu haben.